Schneider Electric Berkomitmen Beri Dukungan Fasilitas Produksi & Layanan di Indonesia

jpnn.com, CIKARANG - Gwenaelle Avice-Huet, Global Chief Strategy and Sustainability Officer Schneider Electric, pemimpin global di bidang manajemen energi dan otomasi industri, mengunjungi dua fasilitas utama Schneider di Indonesia.

Dua lokasi tersebut yakni di Center of Excellence of Electricity, Automation, and Renewable Energy (CoE EARE-Pusat Keunggulan Kelistrikan, Otomasi, dan Energi Terbarukan) di Cimahi, Bandung, serta Fasilitas Pabrik Cerdas Schneider di Cikarang, Bekasi, yang berlokasi di Jawa Barat.

Kunjungan ini menandakan dukungan global Schneider Electric untuk Indonesia sebagai kunci produksi dan pusat layanan untuk kawasan Asia Tenggara.

Center of Excellence (CoE) merupakan sebuah fasilitas canggih yang menyediakan pelatihan dan penelitian tingkat lanjut di bidang energi terbarukan, otomasi, dan kelistrikan.

Fasilitas ini dilengkapi dengan teknologi terbaru dan dikelola oleh tim ahli berketerampilan tinggi yang memiliki komitmen untuk memajukan bidang energi terbarukan.

Per 27 Desember 2022, Center of Excellence (CoE) telah melakukan pelatihan terhadap 24.800 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); Peningkatan kualitas atas 144 institusi SMK di seluruh Indonesia; 277 Tenaga guru terlatih; 125 Teknisi terlatih; 94 Tenaga guru terdampak; dan Mencakup 24 regional CoE.

"Kami berkomitmen untuk memajukan bidang energi terbarukan dan keberlanjutan, dan kunjungan ke Center of Excellence adalah cara untuk menunjukkan komitmen terhadap misi ini,” ujar Gwenaelle.

“Kami terkesan dengan kualitas fasilitas yang luar biasa dan dedikasi tim yang tak tergoyahkan dan percaya melalui kolaborasi dengan COE EARE dan organisasi lainnya, kami dapat membuat langkah signifikan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan untuk semua," jelasnya.