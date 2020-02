jpnn.com, YOGYAKARTA - Bintang tamu utama JogjaROCKarta 2020, Scorpions dan Whitesnake akhirnya mendarat di Yogyakarta. Dua band legendaris itu tiba di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada Jumat (28/2) pukul 10.00 WIB dari Singapura menggunakan pesawat Silkair.

Kedatangan Scorpions dan Whitesnake disambut langsung oleh Anas Syahrul Alimi, founder JogjaROCKarta Festival, bersama dengan Bambang Pediantoro S, Komisaris Utama Rajawali Indonesia.

"Ini kehormatan bagi kita semua, Whitesnake dan Scorpions sudah mendarat di Yogyakarta, apalagi Whitesnake baru pertama kali datang ke Indonesia," kata Anas kepada jpnn.com, Jumat (28/2).

Baca Juga: Scorpions dan Whitesnake Janjikan Aksi Spesial di JogjaROCKarta 2020

Kedatangan Scorpions dan Whitesnake dalam formasi lengkap ini sekaligus menjawab keraguan penggemar di Indonesia. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Klaus Meine, vokalis Scorpions, sempat melakukan operasi batu ginjal di rumah sakit Melbourne. Tindakan medis itu dilakukan ketika dia sedang berada dalam rangkaian konser tur dunia.

Akibatnya, sejumlah konser yang sudah direncanakan di beberapa negara terpaksa dijadwalkan ulang (reschedule). Indonesia, dalam hal ini JogjaROCKarta 2020 termasuk beruntung. Jadwal konser mereka di Stadion Kridosono pada Minggu, 1 Maret 2020 tidak berubah sama sekali dan dipastikan tetap berlangsung.

"Klaus Meine juga sudah sangat sehat dan dia siap untuk tampil di JogjaROCKarta 1 Maret besok,” beber Anas.

Bagi Klaus dan sang gitaris, Rudolf Schenker, kedatangan ke Indonesia ini bukanlah yang pertama kali. Mereka pernah diundang ke acara East Meets West Festival di Bali pada 1990. Bersama dengan Titiek Puspa dan James F Sundah, Klaus dan Rudolf menciptakan lagu bersama berjudul When You Came Into My Life. Lagu itu pun masuk ke dalam salah satu album Scorpions.

Sementara, JogjaROCKarta 2020 menjadi konser pertama Whitesnake di Indonesia. Walaupun, sebenarnya sang vokalis David Coverdale sudah pernah menyapa penggemar di Indonesia pada 1975. Ketika itu ia masih berstatus sebagai vokalis Deep Purple dan datang bersama dengan bandnya.