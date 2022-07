JogjaROCKarta Festival 2022 Berubah Konsep, Bintang Tamu Ditambah

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, JogjaROCKarta Festival 2022 akhirnya memutuskan untuk mengubah tema dan konsep cara menonton.

Hal tersebut dilakukan oleh Rajawali Indonesia selaku promotor untuk merespons kondisi terbaru mengenai penyelenggaraan festival musik di Indonesia yang kian membaik.

Apabila sebelumnya bertemakan 'Rock on Jeep' yang mengharuskan para penonton menikmati konser dari atas mobil jip (Drive-in), kini JogjaROCKarta Festival mengubah temanya menjadi History Continues dengan target 10 ribu penonton per hari.



"Kami banyak melalui dinamika regulasi penyelenggaraan festival musik di Indonesia. Melalui tema History Continues, kami ingin menyampaikan perjalanan JogjaROCKarta harus tetap dilanjutkan, dengan semangat, dan experience baru," kata Anas Syahrul Alimi, Founder Rajawali Indonesia & CEO JogjaROCKarta Festival, Kamis (14/7).

Meskipun berganti tema, kehadiran mobil jip akan tetap tersedia dalam JogjaROCKarta Festival 2022.

Mobil jip digunakan sebagai alat penjemputan penonton dari titik kumpul menuju venue JogjaROCKarta.

"Sekarang lebih efektif, dan semua penonton berdiri, bisa lompat-lompat, bisa moshing. Kami kembalikan ke habitat awal musik rock," jelas Anas.

JogjaROCKarta Festival 2022 telah mengumumkan 11 bintang tamu yang bakal tampil pada 24 dan 25 September 2022.

Antara lain, Burgerkill, Dead Squad, Superman is Dead, Serigala Malam, The Hydrant, Jamrud, Edane, Seringai, Death Vomit, Voice of Baceprot, dan Prison of Blues.