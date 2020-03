Scorpions Tampil Sempurna di JogjaROCKarta 2020

jpnn.com, YOGYAKARTA - Grup rock legendaris Scorpions tampil sempurna dalam JogjaROCKarta 2020 di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Minggu (1/3) malam. Band asal Jerman itu berhasil memuaskan belasan ribu penonton yang telah lama menunggu kehadiran mereka di Yogyakarta.

Scorpions menyuguhkan sekitar 14 lagu saat beraksi di JogjaROCKarta 2020. Repertoar lagu diambil dari materi lama hingga album Return To Forever yang dilepas pada 2015 silam.

Band yang diisi Klaus Meine (vokal), Rudolf Schenker, Matthias Jabs (gitar), Pawe? Maciwoda (bass) dan Mikkey Dee (drum) itu naik panggung sekitar pukul 22.30 WIB. Kehadiran personel disambut teriakan histeris penonton JogjaROCKarta 2020 yang sudah datang sejak sore hari.

Baca Juga: Pengamen Viral Ini Akhirnya Dipertemukan dengan Scorpions

Tiga lagu dibawakan Scorpions sebagai menu pembuka perjumpaan dengan fan di Yogyakarta. Antara lain lagu Going Out With a Bang, Make It Real, dan The Zoo.

"Selamat malam Yogyakarta, apa kabar kalian? Perasaan kalian baik malam ini," kata vokalis Scorpions, Klaus Meine menyapa pengunjung JogjaROCKarta 2020.

Sang vokalis mengaku senang bisa kembali ke Indonesia. Bagi Klaus Meine dan Rudolf Schenker, kedatangan ke tanah air bukan yang pertama. Keduanya pernah diundang menghadiri acara East Meets West Festival di Bali pada 1990. Saat itu Klaus Meine dan Rudolf Schenker berkolaborasi dengan Titiek Puspa dan James F Sundah.

Baca Juga: God Bless Tak Sabar Beraksi Bareng Scorpions

Selain itu, Scorpions juga pernah menggelar konser akustik di Jakarta dan Bandung. "Ini pertama kali kami ke Yogyakarta. Kami senang berada di sini, kalian siap bernyanyi?", tanya Klaus Meine.

Deretan lagu dimainkan Scorpions untuk menghibur penonton JogjaROCKarta 2020. Antara lain lagu Coast to Coast, Top of the Bill, We Built This House, dan Delicate Dance yang merupakan materi dari MTV Unplugged in Athens pada 2013.