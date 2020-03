Whitesnake Gempur JogjaROCKarta 2020 Tanpa Kendur

jpnn.com, YOGYAKARTA - Grup rock legendaris, Whitesnake sukses menggempur JogjaROCKarta 2020 di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Minggu (1/3) malam. Membawakan belasan lagu, band asal Inggris itu berhasil memukau belasan ribu penonton tanpa kendur.

Whitesnake naik panggung sekitar pukul 21.30 WIB. Kehadiran para personel yakni David Coverdale, Reb Beach, Michael Devin, Joel Hoekstra, Michele Luppi, dan Tommy Aldridge disambut teriakan histeris penonton JogjaROCKarta 2020.

Setelah intro selesai disuguhkan, Whitesnake langsung menggeber panggung lewat sejumlah menu pembuka. Antara lain Bad Boys, Slide It In, dan Love Ain't No Stranger, Hey You yang dibawakan di awal penampilan.

Vokalis Whitesnake, David Coverdale lantas menyapa penggemar yang telah lama menantikan kedatangan mereka. Salah satu yang disampaikannya yakni kenangan pernah datang ke Indonesia pada 45 tahun silam.

David Coverdale memang pernah ke tanah air bersama band terdahulunya, Deep Purple pada 1975 silam. Dalam konser tersebut, God Bless ditunjuk sebagai band pembuka.

"Saya pernah ke sini tahun 1975, dan kini kembali lagi. Kami Whitesnake sangat senang berada di sini, tempat dan negara yang indah," kata David Coverdale di atas panggung.

Setelah menyapa penggemar, Whitesnake melanjutkan repertoar lewat beberapa tembang. Seperti lagu Slow & Easy, Ain't No Love, Trouble, dan Shut Up & Kiss Me. Penonton JogjaROCKarta 2020 yang awalnya masih diam mulai berani ikut bernyanyi bersama David Coverdale yang kharismatik.

Stamina dan kualitas suara David Coverdale patut diacungi jempol. Di usia 68 tahun, dia bernyanyi dengan sangat stabil sehingga tetap bisa berteriak menjangkau nada tinggi. "Ayo Yogyakarta, ikut bernyanyi," ujarnya.