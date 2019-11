Sebelum Meninggal, Cecep Reza Sibuk Jadi Fotografer

jpnn.com, JAKARTA - Kepergian Cecep Reza meninggalkan duka bagi dunia hiburan tanah air. Nama Cecep Reza melambung pada era 2000 awal saat memerankan tokoh Bombom dalam sinetron Bidadari.

Tidak hanya itu, Cecep Reza juga sempat membintangi sinetron lain seperti Jin dan Jun, Tuyul dan Mbak Yul, Upik Abu dan Laura, Pesantren & Rock N Roll Season 3, dan sebagainya.

Sejumlah judul film juga sempat dimainkan oleh Cecep Reza. Antara lain, Joshua oh Joshua, The Tarix Jabrix, The Tarix Jabrix 2 (2009), Baik-Baik Sayang, I Love You Masbro, dan Operation Wedding.

Namun beberapa tahun terakhir, nama Cecep Reza kurang terdengar di jagad hiburan. Cowok 31 tahun itu memilih aktif di bidang fotografi. Bermacam foto hasil karyanya diperlihatkan di Instagram. Bahkan beberapa hari sebelum meninggal, beliau masih sibuk menjadi fotografer.

"Photography itu bagaikan wine, semakin tua dan semakin lama rasanya semakin enak dan mahal," ungkap Cecep Reza, beberapa hari lalu.

Namun sayang, kabar duka justru datang. Cecep Reza dikabarkan meninggal dunia pada Selasa (19/11) siang. Dari informasi yang diperoleh, ia mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 14.50 WIB. Sampai saat ini, belum diketahui penyebab meninggalnya pria usia 31 tahun itu.

Mendiang Cecep Reza disemayamkan di rumah duka di Sate Blora Cirebon, Jalan Balai Pustaka Baru No.3 RT 4/RW 15, Rawamangun, Jakarta Timur. Rencana jenazah bakal dimakamkan sore ini TPU Layur Rawamangun. (mg3/jpnn)