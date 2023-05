Sebuah Bintang Menelan Planet Seukuran Jupiter

Bagi Anda penggemar Star Wars, kami mengucapkan 'May the fourth be with you' di hari keempat bulan Mei.

Karena kita sempat singgung soal Star Wars, kita awali Dunia Hari Ini dengan berita dari luar angkasa.

Sebuah bintang menelan planet

Untuk pertama kalinya, para ilmuwan menyaksikan sebuah bintang yang sedang menelan sebuah planet secara sekaligus.

Para astronom melaporkan mereka melihat bola gas raksasa seukuran planet Jupiter yang dimakan oleh bintang.

Bintang tersebut disebut mirip Matahari, yang seharusnya mengembang di usia tuanya, tapi malahan menjadi sangat besar hingga memakan planet yang mengorbit dekatnya.

Fenomena ini menjadi perkiraan para ilmuwan soal apa yang akan terjadi pada Bumi saat matahari kita berubah menjadi raksasa merah dan menelan empat planet, yang diperkirakan terjadi beberapa miliar tahun lagi.

Rusia tuduh Ukraina berupaya bunuh Putin

Rusia menuduh Ukraina telah menyerang Kremlin dengan drone sebagai upaya untuk membunuh Presiden Vladimir Putin.

Rusia mengklaim dua drone telah digunakan pada Selasa malam untuk menyerang kediaman Presiden Putin di Kremlin, tapi kemudian dinonaktifkan oleh pertahanan elektronik.