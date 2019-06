Segera Hadir Mobil Listrik Masa Depan Rasa Jerman dan Inggris

jpnn.com - Tidak lama lagi kita akan melihat mobil listrik hasil kolaborasi antara BMW Group dan Jaguar Land Rover. Tentu menarik ditunggu, sebuah karya mobil listrik masa depan membawa campuran rasa Inggris dan Jerman.

Mobil listrik hasil kolaborasi keduanya digadang akan fokus pada pemanfaatan teknologi Autonomous Driving, Connectivity, Electrification and Services (ACES).

BMW sendiri memiliki pengalaman dalam menghadirkan kendaraan listrik yakni pada BMW i3 yang diperkenalkan pada 2013. Sementara Jaguar Land Rover memiliki I-Pace dan jajaran mobil plug-in hybrid.

Sedianya tahun depan BMW Group akan memperkenalkan electric dirve unit, merupakan generasi kelima (Gen 5), yang merupakan teknologi eDrive yang disematkan pada BMW iX3 Sports Activity Vehicle. Gen 5 tersebut sudah direncakan pula akan menjadi sistem penggerak oleh Jaguar Land Rover.

“Industri otomotif sedang mengalami transformasi yang tajam, Kami melihat kolaborasi sebagai kunci keberhasilan juga di bidang elektrifikasi. Bersama Jaguar Land Rover, kami menemukan mitra yang sesuai untuk menerapkan generasi masa depan electric drive unit kami,” kata Member of the Board of Management of BMW AG, Development, Klaus Fröhlich.

Jika melihat sejarahnya, kedekatan keduanya (Land Rover dan BMW) sudah berlangsung sejak 1994. Termasuk kerja sama keduanya saat mengembangkan mesin pembakaran dalam.

Sejauh ini BMW memiliki mobil murni listrik adalah i3 dan terlaris adalah plug-in drive. Mobil listrik lain masih menunggu tahun depan yakni iX3 dan i4. Jaguar Land Rover sudah memiliki I-Pace sejak tahun 2018. Saat ini Range Rover dan Range Rover Sport sudah disematkan PHEV.