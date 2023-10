Sejumlah CEO Perusahaan Besar Tampil Bersama Menjelang Mubes IV Alumni SMAN 8 Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah Chief Executive Officer alias CEO perusahaan besar di Tanah Air tampil bersama pada acara bertajuk “Smandel Alumni Networking Night: The Story of Legacy” dan digelar di The Terace, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2023) malam.

Mereka berbicara tentang karier, peluang usaha, dan kolaborasi yang saling menguntungkan demi kemajuan bersama.

Para CEO yang tampil berasal dari satu sekolah yakni SMAN 8 Jakarta atau Smandel yakni Salman Subakat, CEO Paragon (Smandel 98), Tubagus Rahmad, CEO Loket.com (Smandel 93), Ratu Tisha, Wakil Ketua Umum PSSI (Smandel 03)), Sati Rasuanto, CEO VIDA (Smandel 95), Mesty Ariotedjo, Dokter Anak, CEO Tentang Anak (Smandel 07), Natali Ardianto, Co-founder Tiket.com (Smandel 99).

Baca Juga: Dokter Alumni Smandel Targetkan Percepatan Booster untuk Lansia

Acara “Smandel Alumni Networking Night: The Story of Legacy” digagas dalam rangka menyongsong Musyawarah Besar (Mubes) IV Ikatan Alumni Smandel atau IAS pada 12 November 2023 mendatang.

Penyelenggara kegiatan ini OC dan didukung penuh SC Mubes IV Smandel menargetkan 250 peserta akan bersidang dan menjalin kolaborasi erat di antara alumni Smandel untuk memilih ketua IAS selanjutnya.

“Animo keluarga besar Smandel lumayan tinggi, baru dibuka Rabu (11/10/2023), sebanyak 50 tiket sudah habis dibeli. Semua yang hadir berpeluang mendapat hadiah tiket konser penyanyi dari UK bernilai jutaan rupiah dan door prize lainnya,“ ujar CEO Tiket.Com, Bagus Utama, Kamis (12/10/2023).

Baca Juga: 4 Siswa SMAN 8 Jakarta Raih Medali pada Olimpiade Sains Nasional 2023

Bagus Utama yang juga Ketua OC Mubes IV Smandel ini lebih lanjut mengatakan Smandel Alumni Networking Night: The Story of Legacy untuk pertama kali diadakan sebagai bagian dari rangkaian acara yang akan memeriahkan Mubes IV IAS 2023.

Dia berharap acara ini dapat memberikan rasa baru bagi alumni generasi milenial dan gen z sekaligus membangkitkan semangat berjejaring yang selayaknya menjadi fondasi Ikatan Alumni Smandel agar lebih kuat dan berkembang ke depannya.