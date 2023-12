Selama Tahun 2023 CGS-CIMB Securities Raih 68 Penghargaan pada Asiamoney Brokers Poll

jpnn.com, JAKARTA - Sepanjang tahun 2023, CGS-CIMB Securities meraih 68 penghargaan pada Asiamoney Brokers Poll.

Dari 68 penghargaan itu, 45 penghargaan di antaranya menempati posisi pertama.

CGS-CIMB Securities juga masuk dalam peringkat lima besar broker untuk perusahaan sekuritas Asia tahun ini.

Dalam kategori-kategori regional, CGS-CIMB Securities meraih posisi pertama sebagai Best Regional Brokerages for Sales Trading and Execution, dan posisi ketiga untuk Best Brokerage Transformation.

"Penghargaan-penghargaan yang diraih merupakan sebuah pengakuan atas layanan penjualan dan kemampuan eksekusi yang sangat baik dari CGS-CIMB, serta upaya dalam melakukan transformasi terutama dalam bentuk digital yang dilakukan untuk melayani para nasabah dengan lebih baik," ujar CEO CGS-CIMB Securities Group Carol Fong.

Walaupun menghadapi kondisi-kondisi yang penuh tantangan di pasar global, CGS-CIMB Securities tetap menjaga tingkat layanan yang luar biasa kepada para nasabahnyanya sekaligus mempercepat proses transformasi bisnisnya untuk menjadi sebuah penyedia layanan keuangan terdepan di Asia.

Kekuatannya dalam penjualan dan eksekusi telah menghasilkan posisi pertama di Singapura, Malaysia dan Thailand, serta posisi kedua di Indonesia untuk kategori Sales Trading and Execution.

Kemampuan riset yang kuat dan unggul dari CGS-CIMB Securities, terus menjadi tulang punggung dalam menyediakan produk dan layanannya.