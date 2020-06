Selamat Pagi, Rupiah Masih Sulit Digoyang Dolar AS

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki akhir pekan, nilai tukar (kurs) rupiah diyakini bisa bertahan di tengah variasi sentimen eksternal dan domestik.

Rupiah Jumat (19/6) pagi, bergerak naik 13 poin atau 0,09 persen menjadi Rp 14.065 per dolar AS dari sebelumnya Rp 14.078 per dolar AS.

"Sesuai ekspektasi, BI memangkas suku bunga acuannya yang tentunya memberikan sentimen positif untuk rupiah, karena pemangkasan bisa membantu meningkatkan aktivitas ekonomi Indonesia," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Jumat.

Namun, lanjut Ariston, faktor penggerak rupiah bukan hanya terkait penurunan suku bunga BI saja. Rupiah dinilai masih sangat rentan dengan faktor dari luar.

"Saat ini dari luar masih ada tarik menarik antara sentimen positif dan negatif sehingga rupiah belakangan ini bergerak tipis,"

Ariston menambahkan, embukaan ekonomi kembali ditengah pandemi memberikan sentimen positif ke pasar, termasuk ekonomi new normal di Indonesia.

Namun di sisi lain, pasar masih mewaspadai peningkatan penyebaran virus COVID-19 dan gelombang kedua yang bisa menurunkan kembali aktivitas ekonomi.

"Ketegangan geopolitik regional di Asia antara dua Korea serta China dan India, juga bisa menahan penguatan rupiah terhadap dolar AS," ujar Ariston.