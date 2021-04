Selamat! Pos Indonesia Raih 2 Penghargaan Digital Technologi & Innovation Award 2021

jpnn.com, JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) mendapatkan penghargaan dari Digital Technologi & Innovation Award 2021 atas inovasi layanan digital yang telah dilakukan.

Pos Indonesia memperoleh dua penghargaan bintang lima dalam The Best Digital Transformation 2021 serta The Best Chief Executive Officer For Digital Transformation 2021 yang diumumkan pada tanggal 31 Maret 2021 di Hotel Mulya Jakarta.

Dalam acara yang diselenggarakan oleh iTech - IT Telco Performance & Competitivenes, Pos Indonesia memeroleh penilaian sempurna yaitu 5.00. Penilaian berdasarkan pada keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), kesetaraan dan kewajaran (fairness).

Para juri dalam ajang ini menilai Pos Indonesia sukses dalam melakukan tranformasi teknologi digital untuk meningkatkan kinerja Perusahaan dan pelayanan terhadap masyarakat terlebih teknologi dalam pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST).

Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero) Nezar Patria dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa Pos Indonesia telah menerapkan teknologi dan sistem informasi secara end-to-end dan terintegrasi baik untuk sistem kurir dan logistik maupun untuk sistem layanan keuangan.

“Kondisi pandemi Covid-19 ini tentu makin menggugah Pos Indonesia untuk melakukan inovasi layanan digital, berbagai macam inovasi layanan digital telah dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan Pos Indonesia," ujar Nezar Patria.

Saat ini, Pos Indonesia merupakan perusahaan logistik tertua di Indonesia, telah memiliki 4.543 cabang di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen, pada 2019 Pos Indonesia meluncurkan layanan giropos digital berbasis aplikasi yang diberi nama Posgiro Mobile. (rhs/jpnn)



