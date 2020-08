Selamat! Rianti Cartwright Dikaruniai Anak Pertama, Ini Nama Bayinya

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Rianti Cartwright dan Cassanova Alfonso tengah berbahagia. Mereka baru saja dikaruniai anak pertama.

Kabar bahagia ini disampaikan Rianti melalui unggahan di akun Instagram miliknya.

Dalam unggahan tersebut diketahui bahwa bayi mungil berjenis kelamin perempuan itu lahir pada 25 Juli 2020 lalu.

"Welcome to the world (Selamat datang ke dunia) Cara Rose Kanaya Nainggolan," tulis Rianti Cartwright, sebagai keterangan, Minggu (2/8).

Pemain film Kartini ini juga mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran sang putri. Bayi ini diketahui lahir dengan berat 3.74kg dan panjang 51cm.

"Praise God putri kami Cara Rose Kanaya Nainggolan telah lahir pada tanggal 25 Juli 2020 pada pukul 18.50 WIB," lanjut Rianti.