Selamat, Sebanyak 36 Orang ini Beruntung Raih Grand Prize Boncabe

jpnn.com, JAKARTA - Gebyar Maximal BonCabe telah dilaksanakan selama periode 1 September 2021 - 28 Februari 2022 lalu.

Program ini dilakukan BonCabe sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang selalu setia mengonsumsi dan mendukung BonCabe Sambal Tabur sebagai merek kebanggaan dan favorit yang selalu menjadi top of mind.

Dalam Program Gebyar Maximal, BonCabe membagikan hadiah berupa 1 unit mobil Brio Satya (off the road), 5 unit Vario 125CC CBS (off the road), 10 unit iPhone 12, 20 unit Galaxy A12, dan pulsa ratusan juta rupiah.

Para peserta hanya perlu membeli dua botol sambal tabur BonCabe varian apapun.

Di dalam botol tersebut akan ada kode unik yang nantinya bisa di redeem pada www.gebyarmaximalboncabe.com selama pengundian berlangsung.

“Sebagai bentuk apresiasi kepada BonCabe Lovers, melalui Gebyar Maximal BonCabe, PT Kobe Boga Utama memberikan hadiah untuk para konsumen setia BonCabe. Harapannya, melalui Gebyar Maximal BonCabe bisa memberikan sedikit kebahagiaan di kala pandemi bagi masyarakat yang dengan bangga menggunakan produk lokal,” kata Meylanie Tambelangi, Brand Communication Head PT. Kobe Boga Utama.

Pengundian Gebyar Maximal BonCabe telah dilakukan pada 5 Maret lalu. Selain bertabur hadiah, acara pengundian yang dipandu oleh Danang dan Darto ini, dihadiri oleh pejabat berwenang dari Kementerian Sosial, notaris dan juga dimeriahkan oleh Maliq & D'Essentials.

Selain acara pengundian, rangkaian acara road to pengundian Gebyar Maximal BonCabe juga berhasil dilaksanakan dan dimeriahkan oleh bintang-bintang ternama seperti Kunto Aji, Saykoji, Mytha Lestari, food vlogger Ken&Grat, Boengkoes Network dan content creator Aulion, serta Chandra Liow.