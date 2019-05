Selamat! Tasya Kamila Melahirkan Anak Laki - Laki di Bulan Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Tasya Kamila dikaruniai anak pertama pada momen Ramadan tahun ini. Dia baru saja melahirkan bayi laki-laki dari pernikahannya dengan Randi Bachtiar.

Kabar bahagia tersebut awalnya disampaikan mertua Tasya, Rahmah Bakar. Beliau mengupload foto bayi yang baru dilahirkan Tasya yang didampingi Randi.

"Alhamdulillah ya Allah," ungkap Rahmah Bakar lewat akun Instagram Story miliknya @ramabakar, Senin (13/5).

Ucapan selamat terus mengalir untuk Tasya dan Randi Bachtiar. Sampai saat ini keduanya belum bisa dimintai keterangan soal kelahiran anak pertama mereka.

Tasya Kamila belum lama mengumumkan jenis kelamin bayi yang dikandungnya. Calon buah hati hasil pernikahan dengan Randi Bachtiar itu ternyata adalah laki-laki.

"Alhamdulillah, we are having a baby boy," ungkap Tasya, baru-baru ini.

