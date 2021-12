Sempat Goyang, Harga Sawit Naik Kembali Moncer, Jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu kembali naik pascapenurunan beberapa waktu yang lalu.

Harga TBS sawit sempat turun tiga hari lalu.

“Harga pembelian buah sawit oleh sebagian besar pabrik di daerah ini naik sebesar Rp 20-Rp 30 per kilogram,” kata Kepala Seksi Kemitraan dan Perizinan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Sudianto di Mukomuko, Selasa.

Sudianto menyebutkan sebanyak 10 pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini yang membeli TBS kelapa sawit milik petani setempat dengan harga lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.



"Harga jual tandan buah segar kelapa sawit di PT Sapta Sentosa Jaya Abadi naik dari sebesar Rp 1.950 per kilogram menjadi Rp 2.980 per kilogram, harga sawit di PT Karya Sawitindo Mas naik dari sebesar Rp 3.040 per kilogram menjadi Rp 3.060 per kilogram," ujar Sudianto.



"Ia berharap harga pembelian TBS kelapa sawit oleh seluruh pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini mengalami peningkatan agar kesejahteraan petani sawit setempat semakin baik," ujar Sudianto. (antara/jpnn)



Berikut daftar harga TBS sawit:

1. Harga sawit di PT Mukomuko Indah Lestari naik dari sebesar Rp 3.010 per kilogram menjadi Rp 3.030 per kilogram

2. Harga sawit di PT Sentosa Sejahtera Sejati naik dari sebesar Rp 3.000 per kilogram menjadi Rp 3.020 per kilogram