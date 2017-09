Seperti ini Cara Sandra Dewi Usir Pegal Selama Kehamilan

jpnn.com, JAKARTA - Selama masa kehamilan, ada saja keluhan yang dirasakan para ibu, tak terkecuali dengan yang dialami oleh Sandra Dewi.

Di usia kehamilannya saat ini, Sandra kerap dilanda pegal.

Meski hal tersebut umum dirasakan oleh para ibu hamil lainnya, istri Harvey Moeis ini tidak diam saja.

Dirinya berupaya mengatasinya dengan melakukan pilates hamil. Di sana, Sandra belajar pernapasan.

"The best way to end my busy day, belajar pernapasan (inhale exhale) di pilates hamil biar nafasnya tetap baik & gak gampang pegel di masa kehamilan,” tulis Sandra dalam caption postingan lewat Instagram miliknya.

Didampingi instrukturnya, Sandra terlihat menikmati proses tersebut.

Diakuinya, kegiatan tersebut dilakukan meski di hari sibuk sekalipun.

Pasalnya, selama masa hamil, Sandra mengaku lebih senang berkegiatan.