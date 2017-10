Seranjang Bareng Pria, Pevita Pearce Bikin Netizen Penasaran

jpnn.com, JAKARTA - Baru-baru ini, artis peran Pevita Pearce membuat netizen penasaran dengan postinganya bersama seorang pria di ranjang.

Pria yang berpose tengkurap itu diketahui bernama Ichsan. Dia merupakan teman lama dara kelahiran Jakarta, 25 tahun itu.

Pada foto tersebut, Pevita tampak serius menatap ke arah kamera sambil menahan dagu.

Keduanya seolah ingin menunjukan bahwa ada sesuatu yang harus mereka bicarakan.

“There’s something we need to taco about,” tulis Pevita sebagai keterangan foto yang diunggahnya.

Postingan pemain film Aach... Aku Jatuh Cinta itu langsung mendapat banyak komentar netizen yang merasa sakit hati usai melihat foto tersebut.

“Yahhh. Sakit hati gua,” tulis akun reverensia. “Fix tahun 2017 tahun terberat, Raisa nikah, Chelsea Islan udah punya pacar, sekarang Pevita juga udah punya pacar, kuatkanlah hambamu iniiii ya tuhannn,” sambung akun danilprasetyo. (mg7/jpnn)