Sergio Aguero Hancurkan Gudang Peluru

jpnn.com, MANCHESTER - Sergio Aguero menjadi bintang dalam laga Manchester City vs Arsenal di Etihad, Senin (4/2) dini hari WIB.

Tiga gol dari penyerang asal Argentina itu membuat City menang 3-1 atas Tim Gudang Peluru itu di pekan ke-25 Premier League.

Aguero membukukan gol pada menit pertama, 44 dan 61. Satu gol tim tamu berasal dari Laurent Koscielny di menit ke-11. Aguero kini telah mengoleksi sepuluh hat-trick dalam sejarah Premier League, hanya tertinggal satu ketimbang Alan Shearer.

10 - Sergio Aguero's hat-trick is his tenth in the Premier League for Manchester City; only Alan Shearer (11) has more in the competition's history. Magic. #MCIARS pic.twitter.com/Avmh184Z6J — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2019