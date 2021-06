Seungri Masih Membantah Terlibat Kasus Burning Sun

jpnn.com, JAKARTA - Artis Korea Selatan, Seungri kembali membantah terlibat dalam kasus prostitusi yang dikenal publik sebagai Burning Sun di Pengadilan Militer Umum di Yongin.

Dia menolak berbagai jeratan hukum yang diberikan jaksa pada dakwaan jasa prostitusi, memiliki kamera tersembunyi dan judi.

Seungri juga menolak mengakui pernah menulis kalimat seolah-olah menyediakan jasa prostitusi, dilansir dari Sompi, Rabu (30/6).

Mantan personel grup idola Bigbang itu mengaku baru mengetahui percakapan dalam ruang chat itu dari pemeriksaan di kantor polisi.

Menurutnya tulisan '(Get a) woman who gives well' terkoreksi oleh fitur autocorrect di ponselnya.

“Saya ingat saya menulis ‘orang yang tahu cara bersenang- senang’, mungkin itu typo lalu dikoreksi oleh autocorrect dari iPhone saya. Saya minta maaf, tapi itu yang saya percayai,” kata Seungri.

Artis yang pernah bernaung di agensi YG Entertaintment itu menyakinkan pengadilan bahwa dia tidak terlibat dalam proses pemanggilan pekerja prostitusi seperti yang didakwakan.

Dia merujuk pada fakta bahwa dia tidak mengenal wanita yang datang di lokasi dan mereka berasal dari ruang percakapan biasa.