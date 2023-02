Seusai Tayang di Indonesia, Kiko In The Deep Sea Bakal Mendunia

jpnn.com, JAKARTA - Film Kiko In the Deep Sea akan tayang serentak di seluruh bioskop tanah air pada 23 Februari 2023.

CEO MNC Pictures Titan Hermawan mengatakan animasi karya anak bangsi ini juga ditayangkan di luar negeri.

"Kami siapkan versi bahasa Inggris. Namun, pertama harus tayang di negara sendiri," kata Titan Hermawan di Jakarta, baru-baru ini.

Kemeriahan menyambut animasi produksi MNC Animation dan MNC Pictures ini ditunjukkan dalam berbagai acara.

Setelah melakukan bersih-bersih pantai di Anyer, dilanjutkan dengan menonton bareng (nobar) bersama puluhan anak penyandang disabilitas dan yatim piatu.

Acara nobar ini berkolaborasi dengan MNC Peduli bersma Yayasan Disabilitas Indonesia Satu dan Yayasan Yatim Piatu Nurul Iman Jafariah.

"Film Kiko In the Deep Sea diharapkan berdampak baik bagi anak-anak karena sarat dengan edukasi," ujar Tengku Havid, Head of CSR MNC Group.

Pengisi suara film itu, Arbani Yasiz dan Anastasia Amalia juga ikut hadir berbagi kebahagiaan di acara tersebut.