Sevilla Lengkapi Patah Hati MU Musim Ini

jpnn.com, COLOGNE - Sevilla berhasil memukul Manchester United pada semifinal Liga Europa, di Stadion RheinEnergie, Cologne, Senin (17/8) dini hari WIB.

United unggul terlebih dahulu melalui penalti Bruno Fernandes (9'), tetapi Suso (26') berhasil menyamakan kedudukan sebelum pemain pengganti Luuk de Jong (78') membukukan gol penentu kemenangan.

Sevilla lolos ke final dan menunggu pemenang pertandingan semifinal lainnya antara Inter Milan melawan Shahktar Donetsk.

Sementara buat MU, lengkap sudah patah hati mereka musim ini. Tiga kali tembus semifinal turnamen, tiga kali gagal ke final.

0/3 - Manchester United in 2019-20 (League Cup, FA Cup, Europa League) are the first ever English top-flight team to fall at the semi-final stage of three different competitions within the same campaign. Heartbreaking. #UEL pic.twitter.com/JLeEbdAZj6 — OptaJoe (@OptaJoe) August 16, 2020