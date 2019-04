Shaheer Sheikh Ucapkan Selamat Ultah ke Zaskia Gotik, Fan Langsung Heboh

jpnn.com, JAKARTA - Ayu Ting Ting mengucapkan selamat ulang tahun kepada sahabatnya Zaskia Gotik.

Tak hanya itu, Ayu juga mengucapkan doa terbaik untuk pemilik goyang itik itu. Hanya saja ucapan yang disampaikan oleh Ayu tersebut berujung kehebohan.

Ini terjadi setelah aktor India Shaheer Sheikh ikut nimbrung di postingan mantan kekasihnya itu.

“Happy birthday to the one and only cintaku sayangku selalu @zaskia_gotix, semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, tambah sukses, selalu happy dan apa yang diinginkan semuanya terkabul sayang amin, wish u all the best luv u wa,” tulis Ayu.

Shaheer pun mengucapkan selamat ulang tahun juga di postingan tersebut. “Happy birthday beautiful @zaskia_gotix,” tulisnya.

Kejadian langka ini lantas membuat baper para fans Ayu dan Shaheer.

Tak sedikit yang merasa senang karena melihat hubungan Ayu dan Shaheer sudah semakin membaik pascaputus hubungan tiga tahun lalu.

“Shaheernsheikh woww sang Arjuna komen di postingan queen @ayutingting92, senengnya bai kapan ke Indonesia ketemu queen @ayutingting92 lagi dong,” kata @novi.nazwa12345678.