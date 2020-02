Sheila Marcia Akhirnya Menikah Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sheila Marcia Joseph tengah berbahagia. Dia dikabarkan baru saja menikah lagi dengan pria bernama Dimas Akira.

Pemberkatan Sheila Marcia dan Dimas Akira digelar di Denpasar, Bali pada Kamis (20/2). Momen bahagia tersebut dibagikan oleh salah satu kerabat lewat akun Instagram milik @mariaalfi.

Dalam foto, Sheila Marcia dan Dimas Akira terlihat memakai baju pengantin berwarna putih. Turut hadir beberapa rekan saat pemberkatan berlangsung.

"Happy new life my sister @itssheilamj & brother @dmustakira," ungkap Maria Alfi, Kamis (20/2).

Sheila Marcia dan Dimas Akira sudah berpacaran sejak beberapa bulan lalu. Sang kekasih merupakan seorang penyiar, music director, sekaligus DJ.

Pemain film Tentang Cinta itu dilamar Dimas Akira pada momen malam Natal tahun lalu. Sheila Marcia menganggap Natal pada 2019 menjadi kenangan paling terbaik.

"Best christmas present. Thank you sayang @dmustakira," ungkap Sheila Marcia, saat itu.

Pernikahan ini menjadi yang kedua bagi Sheila Marcia. Sebelumnya dia pernah menikah dengan Kiki Mirano pada 2011 hingga cerai 2015. (mg3/jpnn)