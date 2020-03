Sheila Marcia Pamer Test Pack, Hasilnya?

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan selebritas Sheila Marcia dan Dimas Akira.

Sebab, Sheila Marcia dikabarkan tengah mengandung buah cintanya dengan suami yang menikahinya sebulan lalu.

Hal itu diketahui dari unggahan test pack Sheila Marcia di Instagram Story miliknya.

Namun, pada bagian tengah test pack itu tidak diperlihatkan hasilnya, apakah Sheila Marcia positif hamil atau tidak.



Unggahan Sheila Marcia di Instagram Story.

"Selamat pagi, tebak2an yuk!! Alright...here we go.. this is it.... Lets reveal the truth" tulis Sheila Marcia, Sabtu (14/3).

Sheila Marcia menikah dengan Dimas Akira di Denpasar, Bali, pada Kamis (20/2) lalu.

Ini merupakan pernikahan kedua bagi Sheila Marcia. Sebelumnya, dia menikah dengan Kiki Mirano pada 2011 hingga cerai 2015.