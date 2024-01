Siap Go Global, Pertamina International Shipping Resmikan Kantor Baru di Singapura

jpnn.com, SINGAPURA - PT Pertamina International Shipping (PIS) sebagai Subholding Pertamina bidang Integrated Marine & Logistic makin tancap gas untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan perkapalan dan marine logistik terkemuka di dunia.

Langkah ini dimulai dengan peresmian kantor baru PIS Asia Pacific (PIS AP) yang berada di Singapura.

PIS Asia Pacific (PIS AP) merupakan anak usaha PIS, yang lahir pada tahun 2018 dan telah menjadi motor utama pendapatan market non-captive perusahaan yang terus berkembang setiap tahun.

Perluasan kantor ini menjadi tanda kesiapan PIS untuk menjadi salah satu pemain bisnis perkapalan dan marine logistik yang diperhitungkan di kancah dunia.

Kantor PIS AP resmi berpindah ke lantai 32 Gedung Millenia Tower untuk memfasilitasi kebutuhan penambahan pekerja yang lebih banyak seiring dengan meningkatkan permintaan pasar untuk bisnis global PIS.

Inagurasi kantor baru PIS AP ini turut dihadiri Menteri Transportasi Singapura Chee Hong Tat, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo, Komisaris Utama PIS Mochtar Husein, CEO PIS Yoki Firnandi, dan Direktur Tanker Minyak Mentah dan Minyak Bumi PIS Brilian Perdana.

Seremoni pembukaan kantor PIS AP ini juga dihadiri puluhan mitra kerja sama kelas dunia, seperti Petco Trading Labuan Company Ltd, PTT Thailand, Vitol, dan lainnya.

Selain inaugurasi, terdapat juga acara rangkaian penandatanganan kerja sama dengan beberapa mitra global, di antaranya Memorandum of Collaboration (MoC) antara PTT International Trading Pte Ltd dengan PIS Asia Pacific, Memorandum of Understanding (MoU) antara PIS dan PPT Energy Trading Co. Ltd, dan juga penandatanganan kerja sama antara PIS dan PIS Asia Pacific.