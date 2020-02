Siap-siap, EF Excellence Award in Language Teaching 2020 Digelar

jpnn.com, JAKARTA - EF Education First menggelar EF Excellence Award in Language Teaching, sebuah penghargaan khusus bagi para guru pengajar bahasa asing (L2) yang akan diadakan setiap tahun, dan diikuti oleh guru-guru dari seluruh dunia.

“EF Excellence Award in Language Teaching pertama kali diadakan pada 2019, ajang penghargaan ini merupakan apresiasi kami bagi para guru terbaik di dunia," ujar Dr. Minh Tran, Executive Director of Academic Affairs & Partnership EF Education First.

Ajang penghargaan ini akan mengangkat tema yang berbeda setiap tahunnya. Untuk tahun ini, EF Excellence Award in Language Teaching mengusung temaCultivating Confident L2 Communicators atau Menumbuhkan Kepercayaan Diri Para Pengguna Bahasa Asing.

“Tema yang kami angkat ini sejalan dengan prinsip utama pembelajaran bahasa di EF yaitu membantu menumbuhkan kepercayaan diri siswa-siswi kami saat mereka berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Saat seseorang dapat berbicara bahasa asing dengan percaya diri, alih-alih mengacu hanya pada hasil skor ujian semata, hal tersebut merupakan salah satu tanda keberhasilan dalam pembelajaran bahasa," ucap Minh.

Melalui ajang penghargaan ini EF berharap dapat meningkatkan status guru bahasa asing sebagai seorang yang berperan besar di dunia pendidikan, dan sekaligus memberikan apresiasi bagi mereka.

Para guru yang berpartisipasi dalam ajang ini, nantinya akan diminta untuk berbagi pengalaman dalam mengembangkan program pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan bahasa asing murid-muridnya melalui sebuah tulisan.

"Mereka juga akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi persyaratan utama dalam seleksi penghargaan ini," ungkapnya.

Penyisihan akan dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap nasional yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 15 April dan dilanjutkan ke tahap global pada tanggal 16 sampai 30 April 2020.