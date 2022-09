SiCepat Ekspres Raih Penghargaan dari ICCA

jpnn.com, JAKARTA - SiCepat Ekspres meraih penghargaan The Best Technology Innovation dalam ajang The Best Contact Center Indonesia, yang digelar oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) pada Rabu (21/9).

SiCepat Ekspres menambahkan fitur terbaru yaitu Interactive Voice Response (IVR) dan Artificial Intelligence (AI) pada sistem contact center untuk memudahkan penanganan keluhan dan pertanyaan yang masuk dari para pelanggan dalam waktu singkat.

Berdasarkan data perusahaan, call center agent saat ini menjawab 55% telepon yang masuk dan 45% telepon masuk tersebut dijawab dengan IVR.

Sementara itu, social media agent saat ini menjawab 63% chat yang masuk dan AI menjawab 37%-nya.

The Kim Hai, Chief Executive Officer SiCepat Ekspres menyampaikan tujuan dari implementasi fitur IVR dan AI dalam Contact Center, di antaranya adalah fast response untuk meningkatkan customer experience.

Dengan begitu, pertanyaan yang masuk dapat langsung terjawab.

“Customer Service SiCepat Ekspres semakin fokus untuk meningkatkan kualitas agent dalam memberikan respon ke pelanggan. Melalui inovasi ini, kami harap pelanggan dapat semakin terbantu dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pertanyaan seputar paket maupun keluhannya,” ungkap The Kim Hai.

Dengan menambahkan sistem IVR pada proses pengaduan, maka setiap customer yang menghubungi Call Center terkait pengaduan akan mendapatkan balasan otomatis dari IVR dan selanjutnya diberikan tiga opsi, yaitu: pengajuan pertanyaan, produk atau servis, dan lokasi gerai.