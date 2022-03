Sidang IPU di Nusa Dua Bali, Momentum Indonesia Tunjukkan Mampu Atasi Pandemi ke Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang umum forum parlemen dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU).

Sidang IPU ke-144 akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret nanti.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menilai agenda ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengatasi tantangan pandemi Covid-19.



“Semoga momentum IPU ini menjadi pembukaan pemulihan kembali ekonomi, khususnya ekonomi pariwisata,” ujar Putu Supadma seusai mengikuti Briefing Embassy on the Occasion of 144th Inter-Parliamentary Union Assembly Hosted by the House of Representatives of the Republic of Indonesia, di Jakarta, Rabu (9/2).

Putu Supadma menyampaikan momentum IPU juga akan digunakan untuk membangkitkan kembali pariwisata Indonesia.

“Kami sudah melakukan dialog dengan para duta besar untuk menyampaikan bahwa Indonesia sudah siap menerima kunjungan dari berbagai pihak, khususnya parlemen dari seluruh dunia," kata anggota Komisi VI DPR itu.

Dia juga berharap agenda terseut dapat dimanfaatkan untuk mencari satu sisi bersama terkait isu-isu climate change atau perubahan iklim dan isu yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan, serta penggunaan energi yang bersih.

“Ini menjadi penting bahwa Bali yang sudah memiliki kearifan lokal. Bagaimana penggunaan energi yang erat dengan isu dampak lingkungan yang minim," terangnya.

Dia mencontohkan di Bali sudah ada sistem pengairan sawah dengan menggunakan energi alam yang dinamakan Subak.