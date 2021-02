Simona Halep Mulus, Novak Djokovic Masih Terlalu Perkasa

jpnn.com, MELBOURNE - Tunggal putri unggulan kedua Australian Open 2021 Simona Halep menang mudah atas petenis wildcard tuan rumah Lisette Cabrera pada babak pertama di Rod Laver Arena, Senin (8/2) sore.

Petenis asal Rumania itu tampil dalam kondisi yang sangat super, dan hanya butuh waktu 59 menit untuk menang dua set langsung 6-2, 6-1.

Halep mengatasi permainan lawannya dan mampu memanfaatkan peluang break-point dengan cermat.

Bagi Cabrera, hasil ini memperpanjang daftar kekalahannya dalam empat pertandingan Grand Slam yang berlangsung di negaranya.

