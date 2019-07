SIS Tegaskan Suzuki Jimny di Indonesia Tak Kena Recall Seperti di Jepang

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Terkait kampanye penarikan kembali (recall) Suzuki Jimny di Jepang, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memastikan SUV 4x4 yang dibawa ke pasar Indonesia tidak ikut terdampak.

"Saya tegaskan, bahwa Suzuki Jimny terbaru yang kami niagakan di Indonesia tidak terkait program recall yang di Jepang," ungkap Direktur Pemasaran 4W SIS, Donny Saputra, di sela peluncuran di GIIAS 2019, Kamis (18/7).

Jadi, Donny menambahkan, program recall Jimny terbaru itu cuma di pasar Jepang karena itu model Kei-car, Jimny dengan mesin 660 cc.

"Adapun yang kami pasarkan untuk Indonesia itu ialah model Suzuki Jimny Sierra, yakni bermesin 1.500 cc. Jadi tidak terdampak," tegasnya.

Generasi keempat Suzuki Jimny baru-saja diluncurkan di Indonesia melalui lantai GIIAS 2019.

Ada empat varian Jimny yang ditawarkan. Untuk varian terendah single tone MT Rp 315,5, lalu Rp 317,5 juta untuk varian two tone MT, Rp 328 juta untuk varian Single Tone AT, dan untuk varian tertinggi yaknu two tone AT dibanderol Rp 330 juta. (mg8/jpnn)