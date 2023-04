Sistem Manajemen Bisnis Olsera Perkuat Kemajuan UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Olsera memperkenalkan wajah baru setelah 8 tahun berdiri dan dipercaya oleh lebih dari 15.000 UMKM di 300 kota Indonesia.

CEO Olsera Novendy Chen mengatakan perubahan ini sebagai bentuk komitmen untuk menjadi All in One System, membantu memberikan perkembangan yang nyata, serta mendukung lebih banyak UMKM.

Perubahan logo baru ini untuk merefleksikan perjalanan Olsera agar bisa berkembang lebih dari sekadar POS, dan menyelaraskan visi mis terbaru.

"Visi misi kami menjadi perusahaan teknologi modern & inovasi terbaru yang dapat membantu bisnis tumbuh dan tetap relevan, dengan memahami kebutuhan bisnis dan end to end service," ujar Novendy Chen, dalam keterangannya, Rabu (12/4).

Logo baru ini dianggap sebagai peremajaan merek dengan versi yang lebih fresh. Selain itu, Olsera menampilkan warna yang tetap segar, dengan tipografi font yang baru.

Ciri khas warna biru Olsera tetap dipertahankan dipadukan dengan warna biru lainnya dan putih yang tampil elegan. Tetap dengan balon udara yang bermakna harapan.

Uniknya tampilan font yang futuristik, Olsera tetap memilih semua huruf kecil yang melambangkan kerendahan hati.

"Tampil dengan logo lebih modern, dinamis dan futuristik, ke depannya Olsera akan lebih banyak membangun 'hubungan emosional' dengan rekan bisnis," tuturnya.