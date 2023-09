SKK Migas Hadirkan Covey dalam Forum Leadership Hulu Migas 2023

jpnn.com, JAKARTA - SKK Migas menggelar Forum Leadership Hulu Migas 2023 'Lead to Win' di Yogyakarta, pada 11-12 September.

Forum tersebut mengangkat tema Human Resource Challenges to Realize The Oil Production Target of 1 Million Barrels of Oil Per Day.

Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan forum ini diisi oleh pembicara nasional dan internasional dengan expertise di bidang leadership, corporate culture, komunikasi, dan inovasi.

Para pembicara dalam Forum Leadership Hulu Migas 2023, didukung oleh EMP, Medco Energi, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Asuransi Jasindo.

"Melalui forum ini diharapkan akan me-refresh kembali mindset dan cara pandang akan tujuan besar, yakni pencapaian target produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari di tahun 2030,” Nanang, dalam keterangannya, Jumat (15/9).

Adapun pembicara internasional dalam forum ini, yakni David M.R. Covey, global expert dalam bidang Leadership Development yang telah menulis buku terkenal Trap Tales: Outsmarting the 7 Hidden Obstacles to Success.

Melalui materi berjudul Trapologist at Work: How to Outsmarting the 7 Modern Day Traps, Covey menyampaikan berbagai penyebab masalah yang menghalangi orang dalam mencapai tujuan, serta strategi untuk mengatasinya.

"Dengan memahami perangkap penghambat pekerjaan tersebut serta strategi mengatasinya diharapkan setiap orang mampu mengubah arah hidup menjadi lebih baik di setiap fase kehidupan atau karire mereka,” jelas Covey. (jlo/jpnn)