Slash dan Myles Kennedy & The Conspirators Melepas Album 4

jpnn.com, JAKARTA - Gitaris ternama, Slash kembali merilis proyek kolaborasi dengan Myles Kennedy & The Conspirators (SMKC).

Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators (SMKC) meluncurkan album terbaru berjudul '4' (Four) melalui Gibson Records bekerja sama dengan BMG.

Album tersebut menyuguhkan lagu The River Is Rising sebagai single pertama, disusul dengan perilisan single Call Off The Dogs, dan Fill My World.

Dalam pembuatan album 4, Slash yang dikenal sebagai gitaris Guns N Roses bersinergi dengan teman-teman dari SMKC yaitu Myles Kennedy (vokal), Brent Fitz (drum), Todd Kerns (bass dan vokal), dan Frank Sidoris (gitar dan vokal).

Mereka juga dibantu oleh Dave Cobb (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Rival Sons) saat produksi.

Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators melakukan proses rekaman di RCA Studio A di Nashville, Tennessee, Amerika Serikat,

Proses rekaman dilakukan secara live termasuk pada bagian solo gitar dan vokal yang menjadi kali pertama bagi SMKC.

Album 4 menyuguhkan nuansa musik yang belum pernah terdengar dari SMKC.