SMKPP Kementan Siap Sukseskan Program Petani Milenial di Tahun Ini

jpnn.com, BANJARBARU - Memacu laju pembangunan pertanian, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo terus meningkatkan regenerasi petani di Indonesia.

Syahrul mengatakan untuk menciptakan petani milenial yang optimal perlu adanya pembekalan dan pendampingan.

“Kita fasilitasi mereka, tingkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka melalui pelatihan. Kita manfaatkan teknologi, alsintan dan jejaring pemasaran. Ubah pola pikir generasi milenial bahwa pertanian itu keren dan hebat. Kita optimis ditangan generasi muda sektor pertanian akan lebih maju” ujar Mentan Syahrul.

Mengawali tahun 2023, SMKPPN Banjarbaru selaku Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar koordinasi kerja Program YESS pada 13 Januari kemarin. Hal ini dilakukan sebagai upaya menyamakan persepsi terkait konsep teknis program YESS.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi menyatakan program YESS dirancang untuk menghasilkan wirausahawan muda perdesaan di bidang pertanian dan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang pertanian.

“Keberhasilan program YESS akan menjadi percontohan dan tolok ukur untuk pelaksanaan program pengembangan pemuda tani dan kewirausahaan muda di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian maka pengelolaannya harus dilakukan dengan baik, oleh tenaga yang professional dan berkomitmen tinggi,” tutur Dedi.

Bertempat di Aula SMK-PPN Banjarbaru, kegiatan ini di hadiri oleh 17 orang meliputi Staff Supporting for Administration, Mobilizer, Junior Assistant Professional For Monitoring and Evaluation, Financial Advisor, Field Technician, dan Fasilitator Muda yang trlah berhasil lolos seleksi administrasi, wawancara dan keahlian beberapa hari sebelumnya.

Mewakili Project Manager PPIU Kalsel kegiatan dibuka oleh Fibrian dari komponen satu.