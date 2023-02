SMP Labschool Kebayoran Jakarta Gelar LICD 2023, 14 Perwakilan Negara Hadir

jpnn.com, JAKARTA - SMP Labschool Kebayoran Jakarta menggelar Labschool’s International Cultural Day (LICD) 2023, pada Jumat (10/2).

Mengambil tema Diversity within Strenght and Unity untuk melengkapi rangkaian kegiatan Art, Culture, and Education Exhibition (ACEX) 2023 yang pada tahun ini digarap oleh Angkatan 2021 SMP Labschool Kebayoran.

Langkah ini bertujuan untuk mempromosikan kesadaran global, persahabatan dan toleransi terhadap keragaman budaya antar negara.

Baca Juga: SMP Labschool Kebayoran Gelar ACEX 2023

LICD ini terselenggara berkat kerja sama tiga pilar penting dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu sekolah, siswa dan orang tua yang tergabung dalam Persatuan Orangtua Murid dan Guru (POMG) SMP Labschool Kebayoran.

Sebanyak 14 perwakilan negara hadir di acara tersebut. Ke-14 negara tersebut di antaranya Republik Irlandia, Bulgaria, Belarusia, Australia, Republik Ceko, Italia, Jerman, Korea Selatan, Maroko, Perancis, Spanyol, Taiwan, Ukraina dan Yordania.

Selain itu, terdapat tiga Duta Besar untuk Indonesia yang turut menjadi tamu kehormatan yaitu Duta Besar dari negara Republik Irlandia, H.E. Mr. Pádraig Francis, Duta Besar Bulgaria, H.E. Mr. Petar Andonov, dan Duta Besar Belarusia, H.E. Mr. Valery Kolesnik.

Menurut Kepala Sekolah SMP Labschool Kebayoran, Yati Suwartini mengatakan kegiatan LICD untuk mempromosikan toleransi dan memahami keberagaman budaya antar negara.

"Program ini dapat dikatakan tepat sasaran karena memberikan pengalaman yang nyata kepada siswa dalam hal memahami keberagaman budaya internasional. Sehingga, diharapkan tumbuh dan berkembang sikap toleransi dalam upaya memperkuat persatuan," ujar Yati.