Sneakerpeak Kemang The Fifth, Pesta untuk Pecinta Sneaker

jpnn.com, JAKARTA - Untuk kelima kalinya Lippo Mall Kemang kembali menggelar Pesta Sneaker yang kali ini mengambil tema “Crafting Scene” .

Pada penyelenggaran kali ini, lebih difokuskan pada crafting atau keahlian memodifikasi sneaker. Sesuai dengan tema kali ini, Lippo Mall Kemang menghadirkan narasumber yang sudah memiliki pengalaman memodifikasi sneaker.

Ini dilakukan melalui kegiatan workshop yang digelar pada hari pertama sampai terakhir penyelenggaraan. Dengan workshop ini, diharapkan

Para pengunjung dan peminat sneaker bisa lebih berkreasi dalam membuat berbagai modifikasi pada sneaker.

Sneakerpeak The Fifth yang dimulai pada 17 April dan berakhir pada 21 April ini juga dimeriahkan dengan workshop dari Iwan Hoerdiarto pelaku usaha dry cleaning premium sneaker bernama “Rockickz” yang telah membawa bisnisnya go internasional yang memiliki target pasar Hongkong dan China.

Selain Iwan Hoerdianto, Jibow yang merupakan pemilik dari Kride Lab juga turut menggelar workshop sneakers pada Sneakerpeak Kemang The Fifth.

Fajri Dimyati yang lebih dikenal dengan nama Jibow adalah salah satu pelaku industri lokal di bidang sneakers dengan konsentrasi reparasi sneakers. Kride Lab sendiri telah membuktikan dengan kemampuannya untuk melakukan crafting pada berbagai sneakers dengan nilai puluhan juta rupiah.

”Salah satu yang akan saya sampaikan pada kegiatan workshop kali ini adalah “how to clean suede material and unyellowing sesuai yang dikemas dalam suatu pelatihan dengan peralatan yang kami sediakan. Alasan kami mengangkat tema ini bahan suede akan menjadi trend tahun ini, dan membersihkan bahan suede perlu tip khusus," kata Iwan.