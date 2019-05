So Ji Sub Terpikat Reporter Cantik

jpnn.com - Kabar bahagia (sekaligus bikin patah hati) datang dari So Ji-sub, 41. Aktor Korea Selatan tersebut mengonfirmasi bahwa dirinya tengah berpacaran dengan Cho Eun-jung, reporter TV.

Kabar itu dibenarkan agensi Ji-sub, 51K Entertainment. ''So Ji-sub dan Cho Eun-jung memang berpacaran. Mereka berada dalam hubungan yang serius,'' kata perwakilan 51K Entertainment, sebagaimana dilansir dari Soompi.

Ji-sub telah buka suara terkait kabar tersebut. Melalui pernyataan yang diunggah di Instagram 51K Entertainment, bintang film The Battleship Island itu mengaku khawatir fans akan kecewa. ''Agak berat mengatakannya. Tapi, akan kukatakan pada kalian bahwa aku bertemu seseorang yang spesial. Dia adalah orang yang berada di sisiku dan mendukungku,'' tulis Ji-sub.

Pasangan tersebut terpaut usia yang cukup jauh, yaitu 17 tahun. Meski begitu, hal itu tak menjadi masalah bagi mereka. ''Kami punya hubungan yang baik. Tapi, ada beberapa hal yang tetap harus berhati-hati,'' ucap Ji-sub.

Pernyataan itu muncul setelah media Dispatch merilis foto-foto Ji-sub dan Eun-jung yang tengah berkencan. Keduanya hang out santai di kawasan Hannam-dong, Seoul.

Tak diketahui sudah berapa lama mereka berkencan. Rumor tersebut muncul sekitar tahun lalu. Ji-sub dan Eun-jung kali pertama bertemu dalam acara Night of Real Entertainment yang ditayangkan di stasiun TV SBS pada Maret 2018. Saat itu Eun-jung mewawancarai Ji-sub soal film Be with You yang dibintanginya. Hubungan itu pun berkembang secara alami.

Eun-jung mengawali karir sebagai presenter acara game online League of Legends di channel TV OGN pada 2014-2016. Setelah keluar dari OGN, dia menjadi reporter di stasiun TV SBS. (adn/c18/jan)