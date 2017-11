Soal Insiden dengan Lilipaly, Comvalius Akui Ada Emosi

jpnn.com, MAKASSAR - Insiden keributan antara sesama pemain Bali United Sylvano Comvalius dan Stefano Lilipaly saat laga melawan PSM Makassar dalam laga lanjutan Liga 1 di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, Senin (6/11) malam bukan pura-pura.

Comvalius pun mencoba menjawab insiden tersebut dengan memposting gambar dua anak kecil berkostum dirinya dan Lilipaly di instagram pada akun @sylvanocomvalius.

Dia pun menulis, bahwa keduanya memang sempat emosi, jadi bukan dibuat-buat seperti yang banyak ditulis di media sebelumnya.

"Football is emotion and emotion shows the dedication and will to win.. THIS IS THE ANSWER!!!!! @stefanolilipaly @baliunitedfc," bunyi komentar di gambar tersebut.

Media Officer Bali United Ngurah Made Wirya Darma, saat dihubungi Selasa (7/11) pagi menjelaskan, bahwa ketegangan dalam arti sesungguhnya memang sempat terjadi antara kedua pemain tersebut.

"Itu memang gaya mereka, tapi bukan pura-pura. Memang gaya mereka dalam kondisi pertandingan yang memang ketat, ya, setelah itu baikan," tuturnya. (dkk/jpnn)