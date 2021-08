Soal Lagu Ciptaan Aldi Taher, Nissa Sabyan: Jadi Semangat

jpnn.com, JAKARTA - Nissa Sabyan memberi tanggapan soal lagu 'Nissa Sabyan, I Love You So Much' yang diciptakan Aldi Taher.

Aldi Taher membuat lagu tersebut untuk memberi semangat kepada Nissa Sabyan yang sempat jadi perbincangan akibat diduga menjalin hubungan asmara dengan Ayus Sabyan.

Vokalis Sabyan itu mengaku tidak terganggu dengan lagu ciptaan Aldi Taher tersebut.

Pengakuan itu disampaikan Nissa Sabyan saat jadi bintang tamu program Lapor Pak di Trans7 baru-baru ini.

Awalnya, Nissa Sabyan mendapat pertanyaan soal lagu Nissa Sabyan I Love You So Much dari Andre Taulany.

"Kamu terganggu enggak?" tanya Andre Taulany baru-baru ini.

Nissa Sabyan mengaku tidak terganggu sama sekali dengan lagu tersebut.

Bahkan lagu Nissa Sabyan I Love You So Much sempat viral di media sosial berkat Aldi Taher.