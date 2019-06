Sony Bakal Realisasikan Hp dengan 6 Kamera?

jpnn.com - Perkembangan teknologi kamera di ponsel pintar terasa begitu cepat berjalan, setelah klaim empat kamera di belakang bodi, kini Sony diketahui sudah mengembangkan enam kamera di perangkat Hp Xperia.

Informasi tersebut pertama kali diketahui melalui akun Twitter pribadi Max J, yang menggungah beberapa gambar render perangkat misteri dari Sony. Dari gambar tersebut, perangkat itu sangat mirip dengan Sony Xperia 1.

Perbedaan hanya terlihat ada penambahan tiga kamera lagi yang membuat perangkat itu memiliki total enam kamera sekaligus.

As I mentioned last week there's going to be a new Sony phone. Today I heard some things regarding it's camera specs:



The specs might be different in the final product do to this device still being in development. The images are based on imagination.



Enjoy the specs!???? pic.twitter.com/pKWR7L9dTT — Max J. (@Samsung_News_) June 18, 2019