Speaker First Dikontrak Label Internasional BMG

jpnn.com - Band rock asal Bandung, Speaker First semakin mendunia. Setelah sukses menggelar tur dan diundang ke berbagai acara di Amerika Serikat serta Eropa, kini mereka resmi bergabung dengan label internasional, BMG.

Speaker First baru saja menandatangani kontrak kerja sama dengan BMG di Los Angeles. Bertempat di 6100 Wilshire Blvd, ketiga personel yakni Athir Alkatiri (vokal), Beny Barnady (gitar), dan Bony Barnady (gitar) datang memenuhi panggilan BMG.

Mereka bertemu dengan Marian Alexander Wolf selaku Vice President Head of Global Writer Service at BMG dan Thomas Scherer sebagai Executive Vice President Repertoire & Marketing Los Angeles. Secara sah, Speaker First menjadi band Indonesia pertama yang dikontrak BMG.

Para personel Speaker First mengaku senang bisa bergabung dengan BMG. Sebab menurut mereka BMG adalah salah satu label internasional tersohor yang sukses menaungi banyak musisi kenamaan.

"Sejak tahun 2017 banyak tawaran bergabung dengan label di Amerika Serikat, akhirnya kami berjodoh dengan BMG," kata Athir Alkatiri saat berbincang dengan jpnn.com di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/6).

Dengan bergabung ke BMG, Speaker First siap melebarkan nama mereka di pentas musik dunia. Sejauh ini nama Speaker sudah mulai dikenal di Amerika Serikat dan Eropa setelah menggelar konser di sana. Trio rock n roll ini sempat beraksi di Woodstock Festival pada 3 Agustus 2017 di Polandia, dan sukses mengadakan tur luar negeri.

"Ini adalah awal dari perjuangan kami ke kolam industri lebih besar," ucap sang vokalis.

"Semoga perjalanan kami membawa kebaikan dan menginspirasi musisi lainnya," sambung Bony.