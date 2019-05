Start Paling Depan di MotoGP Prancis, Marquez Samai Rekor Rossi

jpnn.com, LE MANS - Marc Marquez mengklaim pole position MotoGP Prancis 2019 usai menjadi yang paling cepat dalam sesi kualifikasi basah di Le Mans, Sabtu (18/5) malam. Rider Repsol Honda itu, seperti biasa, tampil gila dalam kondisi cuaca yang tak menentu. Marquez bahkan sempat jatuh. Namun, Si Bayi Alien itu tetap membukukan waktu terbaik yakni satu menit 40, 952 detik.

The rain is starting to fall much heavier! ????? @marcmarquez93 has been caught out at turn 6! ???? #FrenchGP ???????? pic.twitter.com/F3LbnlPHAU

Di belakang Marquez, yang berhak start di posisi kedua dalam race Minggu (19/5) malam besok ialah pembalap Ducati. Bukan Andrea Dovizioso, tetapi Danilo Petrucci dengan selisih waktu 0,360 detik. Di posisi ketiga pembalap Pramac Ducati Jack Miller. Sementara Dovi di posisi keempat. Valentino Rossi yang merangkak dari kualifikasi pertama, mendapat posisi kelima. Ke mana Maverick Vinales yang ganas di latihan bebas? Rekan satu tim Rossi itu harus puas di posisi ke-11.

Despite two crashes, it's a dream Saturday for @marcmarquez93 at Le Mans! ????



The championship leader starts from pole with nearest title rival @Rins42 back in 19th! ??#FrenchGP ???????? pic.twitter.com/kaOEm8kPVB — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) May 18, 2019