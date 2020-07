Starting Grid MotoGP Spanyol: Quartararo Pertama, Rossi ke-11

jpnn.com, JEREZ - Seri pertama balapan motor musim ini, MotoGP Spanyol bakal berlangsung di Sirkuit Jerez, Minggu (19/7) mulai pukul 19.00 WIB.

Pembalap Prancis berusia 21 tahun, yang menunggangi Kuda Besi Petronas Yamaha, Fabio Quartararo start paling depan.

Di baris pertama, bersama Quartararo, ada Maverick Vinales (Yamaha) dan Marc Marquez (Honda).

"Saya pikir balapan pertama dengan motor 2020, kemudian start paling depan, itu akan menyenangkan," ujar Quartararo seperti dikutip dari Crash.

