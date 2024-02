STIMUNO Raih Penghargaan Indonesia Healthcare Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - STIMUNO meraih penghargaan Indonesia Healthcare Award 2024 dari SWA Media dan Business Digest di kategori Multivitamin Anak.

STIMUNO mendapatkan predikat tertinggi Excellent berdasarkan indikator penilaian 4P: Product, Price, Place, dan Promotion.

Penghargaan diserahkan oleh Pemimpin Redaksi Majalah SWA, Sujatmaka dan diterima oleh Marketing & Sales Director CHD PT Dexa Medica, Maret Yudianto pada Jumat, (16/2).

Maret menyampaikan terima kasih kepada SWA Media dan Business Digest yang telah memberikan kepercayaan dan apresiasi kepada STIMUNO dari PT Dexa Medica yang telah eksis selama lebih dari 20 tahun, baik di Indonesia maupun mancanegara.

"Penghargaan ini kami persembahkan kepada para ibu dan keluarga Indonesia yang telah mempercayakan kesehatannya kepada Stimuno. Penghargaan ini mendorong Dexa Medica semakin berkomitmen untuk terus berinovasi di dunia kesehatan, sesuai dengan core purpose kami Expertise for The Promotion of Health," ujar Maret.

Indonesia Healthcare Award merupakan ajang penghargaan untuk mengapresiasi merek-merek pilihan konsumen berdasarkan survey yang mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk dan merek.

Survey dilakukan terhadap 5.000 responden di enam kota di Indonesia, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar.(chi/jpnn)