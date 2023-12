Strategi Pemasaran dan Jasa Pengiriman yang Tepat Kunci Keberhasilan UMKM

jpnn.com, JAKARTA - J&T Cargo menyelenggarakan kelas bisnis bersama pelaku UMKM dengan tajuk “Efisiensi untuk UMKM Berekspansi”, Selasa (19/12) di Bentara Budaya Jakarta.

Acara bersama Kompas.com ini merupakan komitmen J&T Cargo untuk mendorong pertumbuhan UMKM dalam upaya ekspansi bisnis agar lebih efisien, salah satunya dengan edukasi pemanfaatan sektor pengiriman atau logistik.

Kelas bisnis dihadiri oleh 50 pelaku UMKM ini mengundang pakar dari berbagai industri untuk berbagi strategi dalam manajemen usaha dan ekspansi bisnis, yaitu oleh Network Manager J&T Cargo Muhammad Said Abdullah, Head of Social Media and Video Production KG Media Luthfi Kurniawan, serta Owner Tambiyaku Bayu Hermawan selaku pelaku UMKM.

Luthfi Kurniawan mengatakan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan media sosial Salah satu strategi para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya, yaitu melalui promosi di sosial media.

Menurut dia, medsos merupakan sarana efektif untuk memasarkan produk atau jasa dari suatu usaha.

Lewat sarana ini usaha dapat menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai wilayah, tidak hanya di sekitar lokasi usaha.

“Dengan potensi seperti itu, medsos merupakan media yang tepat untuk menjangkau target pasar yang luas. Para pelaku usaha dapat memanfaatkannya untuk mempromosikan produk atau jasa, membangun brand awareness, dan meningkatkan penjualan. Namun, untuk memaksimalkan potensi medsos, pelaku usaha perlu memiliki strategi pemasaran yang tepat,” ujarnya.

Untuk mengoptimalkan pemasaran produk UMKM di medsos, ada tiga tahapan perjalanan konsumen (customer journey) yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha tersebut.