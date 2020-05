Suara dan Cerita Hidup Peserta Ini Bikin Riuh Panggung America's Got Talent

jpnn.com - Archie Williams, seorang pria yang menghabiskan masa tahanan 37 tahun di penjara karena salah vonis atas pemerkosaan, membuat geger lantai America's Got Talent (AGT).

Williams ditangkap pada 1982 dan dipenjara di rumah tahanan Louisiana, AS setahun kemudian.

Dia dibebaskan pada 2019 setelah ada bukti baru yang menyatakan dia tidak bersalah.

Sebelumnya, dia dijatuhi vonis hukuman seumur hidup setelah dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan, pemerkosaan yang diperburuk dengan perampokan, tetapi dia selalu bersikeras kalau dia tak bersalah.

Independent melansir CNN, menyebut bahwa tidak ada jejak sidik jari Williams di TKP.

"Sebagai pria kulit hitam yang miskin, saya tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melawan negara bagian Louisiana," dalam sebuah wawancara sebelum tampil di AGT.

Pada 1990-an, Innocence Project menangani kasus Williams, dan pada 2019 sidik jarinya dianalisis dengan sistem bukti baru, yang menentukan ia tidak bersalah, menurut lembaga tersebut.

Dalam audisinya untuk AGT, Williams menyanyikan "Don’t Let the Sun Go Down on Me" disambut tepuk tangan meriah dari para juri dan penonton.