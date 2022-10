Sukarelawan Srikandi Ganjar Jatim Ajak Perempuan Berani Memulai Usaha

jpnn.com, MOJOKERTO - Sukarelawan Srikandi Ganjar Jawa Timur (Jatim) mengajak para perempuan untuk berani memulai usaha.

Ajakan tersebut disampaikan dalam seminar bertajuk ‘Make Your Own Goal: Care about Beauty, Care about Career’ yang digelar di Banjaragung, Kecamatan Puri, Mojokerto.

Dalam seminar itu, para peserta diedukasi untuk bisa mematahkan konstruksi sosial yang menganggap dunia wirausaha hanya cocok untuk pria.

"Wanita dirasa terlalu lemah untuk bisa bertahan, apalagi bersaing dengan pria di dunia usaha. Padahal peran perempuan sangat strategis,” kata Koordinator Srikandi Ganjar Jatim, Cindy Maghriza dalam siaran persnya, Kamis (20/10).

Cindy menjelaskan banyak manfaat yang didapat bila kaum perempuan berani menjadi pelaku usaha. Dengan menjadi pengusaha, perempuan bisa mengangkat taraf hidupnya, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya.

“Bila usahanya berkembang, perempuan bisa membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat,” kata dia.

Selain dalam bidang usaha, Srikandi Ganjar juga mengajak para perempuan untuk percaya diri dengan kecantikannya. Lewat kompetisi dan tutorial merias wajah, sukarelawan Srikandi Ganjar juga mengedukasi para perempuan untuk bisa merawat diri.

"Di sini kami ingin meluruskan dua peran perempuan yang harus disinergikan, yaitu career and beauty. Peran ini memang berat bagi sebagian banyak wanita," kata Cindy.