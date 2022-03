Sukses Gelar Sidang IPU, Puan Maharani: Bawa Pesan untuk Dunia, Inilah Wajah Indonesia

jpnn.com, NUSA DUA - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan penyelenggaraan 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali banyak mendapat apresiasi dari delegasi forum parlemen dunia.



Menurutnya, acara ini pun dinilai menjadi barometer pelaksanaan event internasional di Indonesia, khususnya Bali.

Puan mengatakan Indonesia sebenarnya sudah beberapa kali menjadi tuan rumah forum parlemen dunia, termasuk agenda IPU.

Namun dalam penyelenggaraan IPU ke-144, Indonesia lebih banyak mendapat pujian.

“Banyak yang bilang ke saya, Indonesia mampu hosting dengan baik sekalipun di masa pandemi,” kata Puan, Jumat (25/3).

IPU ke-144 digelar pada 20-24 Maret di Nusa Dua, Bali.

Lebih dari 110 negara hadir dengan total delegasi sebanyak 1.000 orang.

“Saat saya pimpin Majelis IPU kemarin, mereka menyatakan Oh this is really different, kami datang di tengah pandemi tapi merasa nyaman dan aman sekali. Jadi memang sambutannya hangat,” ucapnya.

Para delegasi parlemen dunia mengungkapkan kegembiraannya.