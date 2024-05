Sukses Perluas Akses Energi, Pertamina Raih 3 Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) meraih tiga penghargaan dalam ajang CNN Indonesia Awards 2024 yang digelar di Ballroom The Stones Hotel Bali, Senin (13/5).

Penghargaan itu diraih berhasil karena memperluas akses energi dan transisi energi hijau ke masyarakat.

Adapun ketiga apresiasi itu diberikan untuk kategori Best Green Energy Initiative, Outstanding Sustainable Products and Services, dan Outstanding Community Development Campaign.

Penghargaan diserahkan oleh Direktur Utama Detik Network Abdul Aziz kepada Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha (SPPU) Pertamina, A Salyadi Saputra.

Salyadi mengatakan, penghargaan ini akan semakin memotivasi perusahaan, sehingga Pertamina akan mengembangkan inisiatif-inisiatif sustainable bisnis.

Dia menambahkan, Pertamina menjalankan mandat untuk memastikan ketahanan energi nasional, serta memastikan bahwa energi tersedia dan terjangkau di seluruh Indonesia.

“Kami juga dihadapkan dengan transisi energi, sehingga perlu mempersiapkan sustainable bisnis ke depan dan juga aspek tata kelolanya,” ungkap Salyadi.

Penilaian penghargaan tersebut berdasarkan upaya Pertamina dalam memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomi.